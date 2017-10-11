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В Баку будет ветрено и пасмурно

 

Завтра в Баку и на Апшероне ожидаются переменная облачность и по временам пасмурная погода. В отдельных частях полуострова возможно выпадение кратковременных дождей. Преобладающим здесь будет периодически усиливающийся северо-западный ветер, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове: ночью - 13 - 15, днем - 16 - 19 градусов тепла; в Баку: ночью - 13 - 15, днем - 17 - 19 градусов тепла.

Атмосферное давление - 765 мм ртутного столба. Относительная влажность: ночью - 75 - 85%, днем - 60 - 70%.

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