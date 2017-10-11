Октай Асадов на переговорах с председателем Совета Беларуси

Беларусь заинтересована в развитии инвестиционного сотрудничества с Азербайджаном. Об этом сказал председатель Совета республики Михаил Мясникович на встрече со спикером Милли Меджлиса Октаем Асадовым, передает БЕЛТА.

Сейчас в Беларуси работают 58 компаний-резидентов с азербайджанским капиталом. Беларусь в свою очередь имеет в Азербайджане около 70 представительств различных форм собственности, отметил М.Мясникович.

"Азербайджанские инвестиции присутствуют на территории Беларуси, но, полагаю, они могли бы быть большими, - сказал спикер. - Мы могли бы значительно активизироваться".

Характеризуя сотрудничество Беларуси и Азербайджана в целом, М.Мясникович отметил, что оно носит стратегический характер, в том числе благодаря доверительным отношениям между главами двух государств. Страны ведут активный и открытый политический диалог, - указал .М.Мясникович.

Председатель Милли Меджлиса также дал позитивную оценку двусторонним отношениям. "Между Азербайджаном и Беларусью нет никаких преград - ни в политических, ни в экономических вопросах. Мы всегда друг друга поддерживаем", - подчеркнул О.Асадов.