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Провокация против Азербайджана в Брюсселе 23 октября

Автор: Отдел информации 

23 октября в Брюсселе ожидается очередная антиазербайджанская политическая акция с участием европейских политиков, дипломатов, юристов и правозащитников. Об этом haqqin.az стало известно от дипломатических источников.

Организатором обсуждения темы «Репрессии за пределами границ: изгнанные азербайджанцы в Грузии» станет Институт европейской политики «Открытое общество». Как сообщил источник haqqin.az, правительство Азербайджана собираются обвинить в «беспрецедентной борьбе с диссидентами и независимыми активистами».

Отметим, что Институт европейской политики «Открытое общество» является политическим подразделением Фонда Открытого общества. Как отмечается на официальном сайте этой структуры, она работает над созданием открытых обществ внутри и за пределами Европы, используя политику, законодательство, финансирование и политическое влияние Европейского Союза.

По словам организаторов обсуждения, многие лидеры гражданского общества Азербайджана были вынуждены покинуть страну и перебраться в Грузию. Однако «похищение Афгана Мухтарли и его незаконная передача Азербайджану в мае этого года стали поворотным моментом в жизни азербайджанских ссыльных в Грузии». Между тем, как не раз сообщал haqqin.az, даже в грузинском экспертном сообществе не верят в версию о похищении Афгана Мухтарлы. Не подтверждают этот факт и съемки, произведенные десятками камер наблюдения. Тем не менее европейские правозащитники считают "похищение" непреложным фактом.

Кроме того, на том же обсуждении затронута будет тема «отказа в предоставлении гражданам Азербайджана вида на жительство и убежище властями Грузии» -.практика, дескать, подтверждающая наличие "сговора" между двумя странами и факт влияния Азербайджана на политику грузинских властей.

Отметим, что мероприятие будет публичным, что, по замыслу его организаторов, предобуславливает широкое освещение его в европейской прессе.

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