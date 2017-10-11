Группа анархистов, выступающих в поддержку независимости Каталонии, ворвалась в посольство Испании в Афинах, сообщает Reuters.

Неизвестные разбросали в здании пропагандистские листовки.

"Около 15 - 20 человек вошли в посольство и разбросали листовки. Они ничего не сломали, - пояснил представитель дипломатической миссии. - Текст листовок гласит: "Солидарность - это оружие народа".

На место происшествия прибыли полицейские, задержавшие 19 человек. По данным правоохранительных органов, организатором акции может быть греческая группировка "Рубикон", которая выступает в поддержку отложения Каталонии от Испанского королевства.