В пунктах пропуска на границе Казахстана и Киргизии с вечера 10 октября ужесточен контроль, из-за чего отмечается скопление пассажиропотока, грузов и транспортных средств, передает Sputnik Казахстан.

Согласно сообщению, связано это с предстоящими в Киргизии президентскими выборами.

По мнению политолога Александра Князева, ситуация на казахстанско-киргизской границе «во многом искусственно нагнетается с киргизской стороны»: «По-моему, это обычное ужесточение пограничного режима в преддверие президентских выборов».

При этом, отметил он, «учитывая, что эти выборы могут закончиться очередными массовыми беспорядками, казахстанская сторона вполне обоснованно также могла бы предпринять дополнительные меры безопасности».

Президентские выборы в Киргизии назначены на 15 октября. По Конституции страны, президент избирается на шесть лет, один и тот же человек может занимать этот пост лишь один раз. Срок полномочий нынешнего лидера страны Алмазбека Атамбаева завершается 1 декабря.