Под влиянием и по непосредственной рекомендации Генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, развернувшего в последнее время беспрецедентную кампанию лжи и очернения в отношении одного государства - члена Совета Европы – Азербайджана, сегодня Парламентская Ассамблея Совета Европы, после обсуждений, приняла резолюцию №14403 по докладу «Положение демократических институтов в Азербайджане». За доклад, критикующий Азербайджан и подготовленный докладчиками ПАСЕ по Азербайджану Стефаном Шеннаком и Сезарем Предой, проголосовали 117 человек, против - 18.

Ассамблея выразила обеспокоенность по поводу сообщений о проблеме произвольного применения уголовного законодательства в целях ограничения свободы выражения мнений в Азербайджане, что было подчеркнуто Комитетом министров в рамках надзора за решениями Европейского суда по правам человека.

Делегаты призвали Азербайджан незамедлительно обеспечить полное исполнение решений Европейского суда по правам человека, освободить т.н. политических заключенных, создать условия, позволяющие журналистам свободно выполнять свою работу и вносить в дальнейшем поправки в правовые рамки функционирования и финансирования организаций гражданского общества, с тем чтобы привести его в полное соответствие со стандартами Совета Европы.

Напомним, все резолюции ПАСЕ носят исключительно рекомендательный характер. Правительство Азербайджана считает данные резолюции политически мотивированными и субъективными, оторванными от современных представлений и обусловленными переоценкой в самой Европе некоторых фундаментальных ценностей, олицетворяющих политические свободы.