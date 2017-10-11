Испания лишает Каталонию автономии

Правительство Испании требует от властей Каталонии объяснений, действительно ли они провозгласили независимость автономии, сообщает РИА Новости.

"Правительство потребует от правительства Каталонии объяснить, провозглашена ли ими независимость?" — заявил премьер Мариано Рахой.

По его словам, "это требование необходимо для введения в действие статьи 155 Конституции". "Тем самым мы хотим придать уверенности нашим гражданам", — добавил он.

"Ответ, который даст нам глава Женералитета, преопределит решение, которые примет правительство в ближайшие дни", — добавил Рахой.

Статья 155 Конституции Испании позволяет частично лишить Каталонию самоуправления.