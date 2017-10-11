Москва может стать посредником между Тегераном и Эр-Риядом

Москва готова выступить площадкой для переговоров между Ираном и Саудовской Аравией, заявил замглавы МИД России, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов, передает ТАСС.

"Мы пытались несколько раз и предлагали Ирану и Саудовской Аравии сесть за стол переговоров, однако мы не навязываем свою посредническую роль, - сказал он журналистам. - Но мы всегда говорили нашим партнерам и в Саудовской Аравии, и в Иране, что мы готовы предоставить и площадку для контактов, и выступить в качестве передатчика доброй услуги".

Он добавил, что Москва всегда исходила из необходимости решения противоречий между двумя странами. "Многие проблемы было бы намного проще решать, если бы было необходимое взаимопонимание и доверие между Тегераном и Эр-Риядом", - уверен М.Богданов.

По его словам, от взаимопонимания и взаимодействия Ирана и Саудовской Аравии, особенно в вопросах антитеррора, во многом зависит обстановка в регионе в целом.