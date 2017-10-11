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Сборная Азербайджана расформирована, федерация на грани распада Кто виноват? Минспорта!

Автор: Отдел спорта 

Федерация баскетбола Азербайджана столкнулась с серьезными проблемами. Организация, возглавляемая бывшим председателем Государственного комитета имущества Надиром Насибовым, может прекратить свое существование, пишет Qafqazinfo.

Сообщается, что сборной Азербайджана негде тренироваться, а баскетболисты не получают зарплату. По словам вице-президента Федерации Азера Гадирова, у структуры нет ни денег, ни спонсоров.

«Мы не министерство, не фабрика и не завод. У нас нет зарплаты, нет денег и спонсоров. Все наши залы разрушили, - говорит вице-президент. - Один зал сломали и залили то место асфальтом. В нашем распоряжении оставались два последних зала, но и их отняли у нас. Забрали и зал на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, и зал в Олимпийском спорткомплексе около метро «Гянджлик». Нам негде тренироваться. Залы есть в школах. Но там неудобно играть в баскетбол». 

Вице-президент обвинил в таком положении дел Министерство молодежи и спорта.

«Это все делает Министерство молодежи и спорта. У Федерации ничего нет. Мы – 5-6 человек – с трудом тут работаем. Деньги выделяет Надир Насибов… Выделяет столько, сколько в его силах.

У нас нет ни национальной сборной, ни зала. Мужскую сборную расформировали. Не можем ни тренироваться, ни чемпионат страны провести. Обращаемся в Минспорта, просим выделить нам зал для проведения чемпионата. Но они говорят, что у них нет денег, чтобы дать нам зал. А у нас нет возможностей, чтобы построить свой собственный зал.

Кому жаловаться? Спросите у Минспорта, почему так получилось. Почему нет сборной? Почему не проводятся чемпионаты страны и города? Ведь министерство должно уделять внимание всем видам спорта».

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