В Антарктиде нашли гигантскую загадочную дыру

В морском ледяном щите Антарктиды появилась дыра размером с озеро Верхнее в Северной Америке. Об этом рассказали ученые из Торонтского университета в Канаде в интервью изданию Motherboard.

По словам исследователей, обычно крупные полыньи формируются в относительной близости от границы льда и моря, однако новое образование расположено в нескольких сотнях километров от линии раздела. Это указывает на то, что оно появилось в результате каких-то неизвестных процессов.

Полынья появилась около 9 сентября 2017 года в районе Моря Уэддела. Между тем дыры в ледяной корке наблюдались и раньше. Так, в 70-х годах XX века на том же месте возникла другая полынья, однако из-за отсутствия спутниковых средств наблюдения она так и не была изучена. В течение же последующих 40 лет ледяной покров моря оставался цельным.