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Вагит Алекперов не передаст ЛУКОЙЛ сыну: «Эта работа слишком тяжела для Юсифа»

Автор: Отдел информации 

Вагит Алекперов заявил, что его сын не станет преемствовать ему на посту главы ЛУКОЙЛа. Бизнесмен дал обширное интервью Bloomberg по случаю 15-летия размещения акций нефтяной компании на Лондонской бирже.

Кроме прочего Вагит Алекперов рассказал о перспективах своего нефтяного трейдера Litasco: это - или слияние, или его продажа менеджерам, или IPO. Глава ЛУКОЙЛа заявил также о бессмысленности продления сделки с ОПЕК при сохранении цены нефти в районе 60 долларов за баррель.

Наконец, Вагит Алекперов рассказал о своих планах находиться во главе ЛУКОЙЛа еще в течение нескольких лет, пока идет подготовка его преемника. При этом своего сына - Юсуфа Алекперова миллиардер на эту роль не предназначает:

«Я уверен, что основа, которую мы заложили в ЛУКОЙЛ — транснациональная вертикально-интегрированная компания, — сохранится и после моего отхода от дел. Основа у ЛУКОЙЛа прекрасная, и компания продолжит прекрасно развиваться в будущем. Если вы спрашиваете, думаю ли я о преемнике, я отвечу, что, конечно же, я задумывался об этом. Надеюсь, это будет достойный кандидат, который продолжит работу всей моей жизни. Если меня спросят, будет ли это мой сын, я отвечу - нет, поскольку эта работа слишком тяжела для него. Но он продолжит заниматься этим бизнесом, это точно. Сегодня существуют риски со стороны внутренней конкуренции в России, риски, связанные с санкциями. Думаю, следующие три-пять лет я продолжу работать, одновременно готовя себе преемника», - сказал он.

Юсиф Алекперов родился в 1990 году. Окончил Университет нефти и газа имени Губкина по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений». В январе 2016 года глава ЛУКОЙЛа рассказал РБК о том, что его сын более двух лет проработал в Западной Сибири,  «почувствовав запах нефти». Тогда-то отец и замыслил направить Ю.Алекперова на спецстажировку в неназванную западную энергетическую компанию сроком на год-полтора.

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