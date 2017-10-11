В Бакинском суде по тяжким преступлениям проведено подготовительное заседание по уголовному делу Гюльнары Сайпуллаевой, жительницы Кусаров, обвиняемой в отравлении ее пятилетней дочери, сообщает корреспондент haqqin.az.
Согласно информации, на прошедшем под председательством Рамеллы Аллахвердиевой судебном заседании были уточнены анкетные данные обвиняемой. Ввиду плохого знания ею азербайджанского языка подсудимой был предоставлен переводчик.
Судебный процесс назначен на 18 октября.
Напомним, 14 июля жительница села Хил Кусарского района Гюльнара Сайпуллаева обратилась в правоохранительные органы с сообщением о внезапной смерти своей пятилетней дочери Луизы Сайпуллаевой. В результате уголовного расследования было установлено, что смерть девочки произошла вследствие отравления. На допросе Г.Сайпуллаева заявила, что дала выпить ребенку молоко, в которое подмешала средство против насекомых.