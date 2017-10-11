Подписаться на уведомления
 

Порошенко: «В ПАСЕ не должны торговать территориями за деньги, нефть и газ»

 

Президент Украины Петр Порошенко считает, что трибуна Парламентской ассамблеи Совета Европы создавалась не для призывов «торговать территориями за деньги, нефть или газ». Об этом украинский лидер заявил в своем выступлении на пленарном заседании ПАСЕ в Страсбурге, комментируя наделавшую шума в прессе инициативу президента Чехии Милоша Земана по Крыму.

«Я решительно отвергаю утверждения тех, кто говорит о Крыме как о „завершенном деле“. Эта трибуна была создана не для призывов об умиротворении. Как и не для призывов торговаться территориями за деньги, нефть или газ», — цитирует главу Украины УНИАН.

Напомним: в своем выступлении в ПАСЕ Земан заявил, что ситуация вокруг Крыма — «это завершенное дело» и что Украина должна получить «какую-то компенсацию» за отторгнутый от нее ополуостров — «в финансовой форме или нефтью и газом». Позже премьер Чехии Богуслав Соботка, комментируя это заявление, назвал его противоречащим внешней политике его страны.  

966 просмотров


Старости
У казаха украли детей и увезли в Азербайджан
У казаха украли детей и увезли в Азербайджан по следам исламистов
Наша погода
Сегодня 23° / 13°
12 Окт 19° / 13°
13 Окт 19° / 12°
14 Окт 19° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   2.0087 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN

Новостная лента

Американские врачи вскрыли мозг лас-вегасского стрелка
Джонатан Симон Селлем: «Баку – центр мировой сионистской идеи» они о нас
Россия вводит новые санкции против Турции
Армения сильнее всех зависит от российской помощи
Трамп хочет увеличить ядерный арсенал США в 10 раз
LEGRAND обучает сотрудников «Азеришыг» передовым технологиям
США увеличивают экспорт беспилотников
Итальянский суд защитил азербайджанскую трубу
Чемпион СССР по футболу найден мертвым в Швеции
Саакашвили выдвинул ультиматум Порошенко
Порошенко: «В ПАСЕ не должны торговать территориями за деньги, нефть и газ»
В Баку задержали грабителя
В Баку судят женщину, отравившую дочь haqqin.az из зала суда
Террористы готовили захват и расстрел парламента Азербайджана спецоперация СГБ
Вагит Алекперов не передаст ЛУКОЙЛ сыну: «Эта работа слишком тяжела для Юсифа»
В Антарктиде нашли гигантскую загадочную дыру
Сборная Азербайджана расформирована, федерация на грани распада Кто виноват? Минспорта!
Москва может стать посредником между Тегераном и Эр-Риядом
Испания лишает Каталонию автономии
Генсек Совета Европы ПАСЕял бурю на Азербайджан. Еще один удар оперативно
Вануату начала продажу гражданства за биткоины
Киргизия закрывает границу с Казахстаном Накануне выборов
Япония и США проводят совместные учения
В Афинах атаковано посольство Испании Из-за Каталонии
Провокация против Азербайджана в Брюсселе 23 октября
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться