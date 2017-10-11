Порошенко: «В ПАСЕ не должны торговать территориями за деньги, нефть и газ»

Президент Украины Петр Порошенко считает, что трибуна Парламентской ассамблеи Совета Европы создавалась не для призывов «торговать территориями за деньги, нефть или газ». Об этом украинский лидер заявил в своем выступлении на пленарном заседании ПАСЕ в Страсбурге, комментируя наделавшую шума в прессе инициативу президента Чехии Милоша Земана по Крыму.

«Я решительно отвергаю утверждения тех, кто говорит о Крыме как о „завершенном деле“. Эта трибуна была создана не для призывов об умиротворении. Как и не для призывов торговаться территориями за деньги, нефть или газ», — цитирует главу Украины УНИАН.

Напомним: в своем выступлении в ПАСЕ Земан заявил, что ситуация вокруг Крыма — «это завершенное дело» и что Украина должна получить «какую-то компенсацию» за отторгнутый от нее ополуостров — «в финансовой форме или нефтью и газом». Позже премьер Чехии Богуслав Соботка, комментируя это заявление, назвал его противоречащим внешней политике его страны.