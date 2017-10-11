Саакашвили выдвинул ультиматум Порошенко

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко выполнить "четыре основных требования народа", среди которых — борьба с коррупцией, выполнение президентского обещания о продаже своего бизнеса, принятие нового избирательного законодательства и снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Экс-президент Грузии в своей колонке на сайте интернет-издания "Украинская правда" написал, что "Украина находится на грани социально-экономической пропасти". Он считает, что, если власть не изменит свою политику, "Украину ждет неконтролированный социальный взрыв".

По словам Саакашвили, он объехал Украину и "услышал главные требования украинцев к власти", которые могут помочь в исправлении ситуации в стране.

"Первое и главное, что вы должны сделать, – это начать реальную борьбу с коррупцией. Чтобы никто не обвинял вас в использовании этих рычагов для уничтожения политических оппонентов и конкурентов по бизнесу – начните этот процесс со своего окружения", — говорится в заметке Саакашвили.