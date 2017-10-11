Чемпион СССР по футболу найден мертвым в Швеции

Защитник московского «Торпедо» и сборной СССР Сергей Пригода был найден мертвым в Швеции. Об этом сообщает smp.se.

Как отмечает портал, бывшего футболиста и тренера обнаружили мертвым в его квартире в городе Векше. Причины смерти 59-летнего спортсмена не уточняются.

Пригода — воспитанник спортшколы «Торпедо». Защитник выступал за автозаводцев с 1976-го по 1988-й годы. В его активе 325 сыгранных матчей и 3 забитых гола в составе клуба. На протяжении восьми лет футболист являлся капитаном названной команды. Вместе с «Торпедо» он стал чемпионом СССР (1976) и обладателем национального Кубка (1986). Кроме того, с 1977-го по 1979-й годы он защищал цвета национальной сборной, проведя в ее составе 19 матчей.

В 1989-м году Пригода перешел в шведский «Эстер», а затем этот же клуб и возглавил. По завершении карьеры игрока он, кроме того, тренировал шведские же «Мьельбю», «Браге» , «Мугеда» и «Векше».