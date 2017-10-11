Итальянский суд защитил азербайджанскую трубу

Конституционный суд Италии подтвердил обоснованность строительства Трансадриатического трубопровода (ТАР) в регионе Апулия, сообщает АзерТАдж со ссылкой на итальянские СМИ.

Конституционный суд Италии постановил, что обращение администрации Апулии, направленное против строительства ТАР, не будет удовлетворено.

Накануне глава отдела по коммуникациям в ТАР Лиза Гиверт заявила АзерТАдж, что консорциум тесно сотрудничает с центральной и местными властями Италии и готовится возобновить строительство трубопровода на территории страны.

Трансадриатический трубопровод стоимостью в 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе, пройдя по территории Греции, Албании и затем по дну Адриатического моря к южной оконечности Италии.

Долевое участников проекта ТАР: BP - 20 процентов, Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов и Axpo - пять процентов.