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США увеличивают экспорт беспилотников

 

Администрация президента США Дональда Трампа завершает подготовку пакета регулирующих мер, расширяющих возможности экспорта беспилотных летательных аппаратов. Ожидается, что с их реализацией повыситстя конкурентоспособность американских беспилотников аналогичной продукции, производимой Китаем и Израилем, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным агентства, администрация намерена снять ряд ограничений, сдерживающих поставки американских дронов за рубеж. Отмечается, что помощники Трампа работают над ослаблением внутреннего регулирования продажи дронов союзникам, также что Вашингтон намерен добиваться пересмотра  Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ), введенного в 1987 году специально для ослабления международных ограничений в отношении экспорта беспилотников.

Белый дом намерен составить список стран из числа ближайших союзников США по НАТО, для которых будет действовать упрощенная процедура приобретения таких аппаратов.

Режим контроля за ракетными технологиями, по данным Reuters, является основным препятствием для продажи за рубеж наиболее мощных американских дронов.

Этот договор был подписан в 1987 году 35 странами, включая США, с целью предотвращения распространения ракет и беспилотных летательных аппаратов, пригодных для доставки оружия массового уничтожения. Китай и Израиль свои подписи под этим соглашениемне поставили.

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