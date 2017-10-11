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LEGRAND обучает сотрудников «Азеришыг» передовым технологиям

 

В конференц-зале Гянджликского корпуса Учебного центра ОАО «Азеришыг» стартовал семинар по оптическим технологиям, проводимый компанией LEGRAND, говорится в сообщении ОАО «Азеришыг».

На тренингах, которые пройдут с 11 по 12 октября будут обсуждены основы фибер-оптических технологий, их устройство, потери, сертификация линий связи и другие вопросы. На семинаре принимают участие сотрудники «Азеришыг».

Отметим, что французская компания LEGRAND является мировым лидером по электрической и цифровой инфраструктуре. Компания производит сотни тысяч наименований товаров.

При обновлении энергетической системы Азербайджана «Азеришыг» также использует передовые технологии компании LEGRAND.

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