Трамп хочет увеличить ядерный арсенал США в 10 раз

Президент США Дональд Трамп 20 июля на встрече с высокопоставленными представителями структур национальной безопасности выразил желание увеличить ядерный арсенал США в десять раз, сообщил сегодня телеканал NBC News со ссылкой на источники, которые присутствовали на встрече.

По их словам, Трамп сделал такое заявление, когда комментировал слайд с таблицей, изображающей сокращение количества ядерного оружия в США.

Источники телеканала рассказали, что комментарий президента удивил представителей Комитета начальников штабов США и государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, присутствовавших на встрече.

Согласно информации, предоставленной источниками телеканала, на совещании должностные лица вкратце объяснили президенту юридические и практические трудности, которые может повлечь за собой наращивание ядерного арсенала. Они также пояснили, что на сегодня США обладают большей военной мощью, чем в прошлом, когда страна располагала более широким ядерным арсеналом.

Источники NBC News пояснили, что после именно этой встречи некоторые представители администрации якобы слышали, как госсекретарь Тиллерсон назвал Трампа "придурком".

В Белом доме заявления Трампа назвали шуткой.