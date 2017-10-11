Армения сильнее всех зависит от российской помощи

Крупнейшими получателями российской помощи среди постсоветских стран являются Киргизия, Армения и Таджикистан. Об этом говорится в докладе «Мониторинг экономической ситуации в России», опубликованном Российской академией народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС), передает Лента.ру.

Согласно докладу от РФ получили: Киргизия в 2015 году - 322,8 млн., а всего за 2011 - 2015 годы — 653 млн. долларов; Армения соответственно 37,4 млн. и 57,3 млн. долларов; Таджикистан 21,8 и 79,5 млн. долларов.