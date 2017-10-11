Россия вводит новые санкции против Турции

Россия примет ответные меры на новые ограничения Турции в отношении российской сельхозпродукции. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, передает ТАСС.

«Мы же не на это рассчитывали, наоборот, нужно упрощать таможенный режим, поэтому если так будет идти речь, то мы будем адекватно реагировать на тот же импорт овощей, цитрусовых, мандаринов, апельсинов. Это приведет, наоборот, к обострению, а не к снятию ограничений. Мы считаем, что турецкий рынок для нас интересный, перспективный и делаем все для того, чтобы снять напряжение. И уже эти решения состоялись бы в этом году, — сказал Ткачев.

По его словам, новые ограничения Турции носят больше бюрократический характер. «Для наших бизнесменов усложняются поставки зерна, нужно пройти согласительные процедуры. Это дополнительная бюрократическая нагрузка, которая ни к чему хорошему не приведет», — добавил он.