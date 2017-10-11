Во франкоязычном еврейском интернет-ресурсе www.jssnews.com вышла в свет публикация известного журналиста Джонатана Симона Селлема о жизни еврейской общины в Азербайджане.

Автор статьи рассказывает об истории еврейской общины в Азербайджане: «Эта община сформировалась в результате слияния ашкенази и грузинских евреев. В городе Губе, расположенном в 170 км к северу от Баку, были найдены археологические раскопки синагог датированных VII веком. Позже, в XIX веке, Баку становится мировым центром сионистской идеи. Благодаря переписи населения 1926 года, известно, что в Азербайджане проживало более 30 000 евреев, четверть из которых говорили на диалекте Идзео-Тат.

Согласно докладу бюро США по делам демократии и прав человека 2005 года, посвященному борьбе с антисемитизмом особо отмечается, что случаи дискриминации и предрассудков по отношению к евреям в Азербайджане очень редки. Представители властей заявляют: «Мы никогда не потерпим преследования евреев и вспышек антисемитизма в нашей стране». Сегодня в 2017 году местная еврейская община уверяет, что у нее нет проблем с другими общинами.

Азербайджанские евреи Альберт Агарунов, Борис Ванников были удостоены звания героев страны. Однако не только генералы и солдаты заслужили любовь азербайджанцев. Список представителей искусства очень длинный, это - Элла Лея, Лала Гасанова, Лев Нуссинбаум, Ягутив Мишиев, Сарит Хаддад, архитектор Миша Блэк, Юрий Гусман.

В этом году, впрочем, как и в предыдущие, Еврейский Культурный центр с аншлагом празднует многочисленные еврейские праздники. Здесь подают кошерную пищу, радуются и веселятся.

В Азербайджане существуют многочисленные еврейские религиозные общины: лишь пять общин находятся в Баку. Сообщество азербайджанских евреев во главе с представителем Шабат, Сообщество бухарских евреев, Евреев ашкенази и Грузинских евреев и общины Иерусалима, и сообщества в Слободе, Красная, Губы, Сумгаита и Огуза.

Азербайджанцы очень гордятся связями своей страны с Иерусалимом. Дипломатические отношения между Азербайджаном и Израилем установлены в 1992 году. В 1993 году в Баку было открыто посольство Израиля. С 2008 года в Израиле функционирует Азербайджанский Культурный центр. В Израильском Кнессете (Парламент) представлены депутаты родом из Азербайджана, в то самое время, как евреи избраны в Милли Меджлис Азербайджана.

Существует прямая авиалиния между Баку и Тель-Авивом, которая функционирует 3 раза в неделю. Начиная с 2009 года, высокий товарооборот между Азербайджаном и Израилем, постоянно растет. Евреи Азербайджана свободно владеют ивритом и говорят исключительно на родном языке. Хотя даже когда евреи приезжают в Париж, предпочитают говорить на английском языке, дабы скрыть свою национальную принадлежность».