Американские врачи вскрыли мозг лас-вегасского стрелка

Американские медики вскрыли и изучили мозг Стивена Пэддока, устроившего бойню на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе.

Как сообщает The New York Post, врачей заинтересовали слова брата стрелка, который предположил наличие опухоли в голове у преступника.

"Всё то, что мы могли бы там найти, мы не обнаружили", — пояснил шериф округа Кларк Джо Ломбардо.

Полицейский не исключил, что причина массового расстрела так и не будет установлена.

Напомним, 1 октября Стивен Пэддок открыл огонь по зрителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. В результате стрельбы погибли 59 человек, свыше 500 пострадали.