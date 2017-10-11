Лукашенко обрушился с критикой в Сочи: «Эта структура не работает»

Сегодня на заседании в узком составе Совета глав государств СНГ в Сочи президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал деятельность Межпарламентской ассамблеи СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

А.Лукашенко заявил, что уже успел обменяться с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым мнением о работе отдельных структур СНГ, и в частности Межпарламентской ассамблеи, и оба они считают, что деятельность этого органа не дает нужной отдачи, при том что на его содержание выделяются немалые деньги.

"Если эта структура не работает, может быть, отказаться от нее? Хотя мы предлагали наделить ее определенными, конкретными полномочиями. Мы там какие-то модельные законы принимаем, но ни один из них, например в Беларуси, не лег в основу принятия национального законодательства. Такого в принципе никогда не было, - заметил белорусский лидер. - Получается, что депутаты собираются в Питере, вроде бы что-то обсуждают, говорят... Но даже мы об этом ничего не знаем, потому что это не востребовано. Чиновников плодим бесчисленное количество, а толку мало!" - заключил белорусский лидер.