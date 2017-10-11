Член комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса Рафаэль Джабраилов недавно заявил, что в гражданское законодательство страны предполагается внести уточнение о замене на определенных судебных процессах представительского института на обычную практику адвокатуры.

«Есть такие судебные процессы, где участие адвоката необходимо, так как с точки зрения юридического профессионализма представитель истца или ответчика не всегда может справиться с возлагаемыми на него обязанностями», - утверждает депутат.

Между тем напомним, что в Азербайджане на 10 тысяч человек приходится один адвокат, тогда как в соседней Грузии эта пропорция в десять раз меньше, то есть один профессиональный защитник на тысячу человек. Кое-где в Азербайджане вообще в целом достаточно большом районе работают один-два адвоката.

В то же время по закону страны юристы, которые не являются членами Коллегии адвокатов, не могут принимать участие в процессах по уголовным делам и административным нарушениям. Не входящие в Коллегию адвокаты имеют право лишь представительствовать во время судебного рассмотрения гражданских дел, но только в первой и второй судебных инстанциях.

Предложенное же депутатом Р. Джабраиловым нововведение в закон, видимо, наложит вето и на такое участие в судебных тяжба внеколлегионных адвокатов.

По мнению адвоката Джаваншира Сулейманова, изменение в законодательство направлено на то, чтобы воспрепятствовать деятельности юристов, которые не желают подчиняться воле руководителей Коллегии адвокатов.

«За это их и не приняли или исключили из Коллегии адвокатов, но они могли подрабатывать в качестве юридических представителей. Теперь же их собираются лишить и этой возможности», - заявил Дж.Сулейманов haqqin.az.

Правозащитник Мурад Сададдинов вообще уверен, что принятие такой поправки приведет к возникновению ряда проблем.

«Не стоит забывать, что в нашей стране количество адвокатов на душу населения - весьма низкое. Если уж принимать изменение о представителях, то необходимо расширить и состав Коллегии адвокатов», - сказал он.

«Сегодня в Азербайджане на 10 миллионов граждан приходится всего тысяча адвокатов. При внесении в гражданское законодательство страны изменения, предполагающего замену в ряде судебных тяжб представительского института институтом адвокатуры миллионы граждан вообще потеряют возможность получить юридическую защиту», - убежден и правовед Аслан Исмаилов.

Как считает А.Исмаилов, тысячи юристов, раньше выступавших на судебных процессах в качестве юридических представителей, лишаться своего единственного источника заработка. Да и вообще такое изменение противоречит мировой практике.