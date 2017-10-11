Центробанк о курсе доллара

Официальный курс маната по отношению к доллару на 12 октября 2017 года установлен на уровне 1,7003 маната, сообщает Центробанк.
Напомним, что на сегодня ЦБА установил курс USD/AZN также на уровне 1,7003 AZN/$1.
Официальный курс маната по отношению к доллару на 12 октября 2017 года установлен на уровне 1,7003 маната, сообщает Центробанк.
Напомним, что на сегодня ЦБА установил курс USD/AZN также на уровне 1,7003 AZN/$1.
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