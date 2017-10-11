Спецслужбы Израиля помогли США раскрыть российских хакеров

Сотрудники израильской разведки, ведущие наблюдение за своими российскими коллегами, уведомили США о масштабных "русских" диверсиях в их киберпространство, после чего Вашингтоном и было принято решение об удалении антивирусных программ «Лаборатории Касперского» со всех компьютеров федерального правительства, сообщает «Голос Америки» со ссылкой на New York Times.

Агенты израильской разведки взломали компьютерные системы «Лаборатории Касперского» и смогли в реальном времени наблюдать работу российских агентов против США, пишет издание. Как сообщается, эти агенты использовали доступ к программному обеспечению Касперского для злонамеренных вторжений в компьютерные системы во всем мире.

Кроме того, согласно информации Washington Post, израильская разведка обнаружила в сети «Лаборатории Касперского» также хакерские инструменты, источником которых могло быть только Агентство национальной безопасности США. После проведенного расследования АНБ обнаружило, что эти инструменты попали к российским властям.

По данным издания, в конце сентября Национальный совет по разведке США составил секретный доклад, который был направлен американским союзникам по НАТО. В документе содержался вывод, что ФСБ России, «вероятно, имеет доступ» к клиентским базам данных «Лаборатории Касперского» и исходному коду ее продуктов.

Такой доступ вполне мог быть подспорьем совершению кибератак против американских правительственных ведомств, коммерческих организаций и промышленных систем управления, отмечает Washington Post.

На прошлой неделе газета Wall Street Journal сообщила, что российские агенты похитили секретные документы у подрядчика АНБ, пользуясь программным обеспечением «Лаборатории Касперского», установленным на его домашнем компьютере.

Между тем названная российская компания решительно отрицает факт своего сотрудничества с правительством своей страны.