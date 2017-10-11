Колумбия и Перу договорились о ничьей во время отбора ЧМ - 2018

Cборные Перу и Колумбии договорились об устраивающей обе команды ничьей в очном между ними матче в рамках квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года, сообщает RT.

Отмечается, что ничейный результат гарантировал колумбийцам прямую путевку на чемпионат мира, а перуанцам — участие в стыковых матчах против Новой Зеландии.

Наставник Колумбийцев Хосе Пекерман по ходу матча сообщал Радамелю Фалькао о том, как развиваются события в играх параллельных пар: Бразилия - Чили (3:0) и Венесуэла - Парагвай (1:0).

В итоге Фалькао подошел к игрокам перуанской сборной и, прикрыв рот рукой, предложил им "спокойно" доиграть матч.