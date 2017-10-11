Дутерте: «Россия подарила нам автоматы Калашникова»

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что Россия пожертвует островной республике вооружения в поддержку ее борьбы против боевиков-исламистов, передает РБК со ссылкой на Reuters.

По словам Дутерте, Россия предоставит его стране порядка 5 тыс. автоматов Калашникова в рамках сделки, которая будет подписана до конца октября. Дутерте подчеркнул, что филиппинским военным больше не придется использовать подержанное вооружение, которое республика получала от США.

«У нас будут «калашниковы», — сказал он в своем выступлении перед войсками. Условия сделки филиппинский лидер, однако, не назвал, сказав, что российская сторона изначально желала сохранить факт своего дара в тайне.

Чиновник сказал агентству, что в доставке военного груза в Манилу задействовано пять российских военных судов.

Как пишет агентство, аналогичного же рода подарок власти Филиппин получили и от Китая: Пекин передал Маниле 6 тыс. автоматов и 100 снайперских винтовок.