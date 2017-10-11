В неожиданно вспыхнувший между США и Турцией дипломатический скандал каждая из сторон что ни день подбрасывает новую порцию дровишек.

Турецкая прокуратура накануне допросила еще одного сотрудника генконсульства США в Стамбуле. А Эрдоган отказался, как это традиционно принято, принять покидающего свой пост посла США в Турции Джона Басса. «Он проводит свои прощальные встречи, но я распорядился не принимать его. Мы его больше не признаем как представителя США. Он еще должен ответить, как это люди из окружения Гюлена устроились на работу в американские диппредставительства в Турции», - заявил турецкий президент.

Сам же американский посол выразил надежду, что приостановка выдачи американских виз гражданам Турции не продлится долго, отметив, однако, что решение данного вопроса будет зависеть от переговоров между двумя правительствами. Приостановку визовых услуг он назвал решением, которое США далось отнюдь нелегко и которое «принесет неудобство людям».

«Мы надеемся, что это не продлится долго, но в то же время мы не можем предсказать, сколько времени потребуется для рассмотрения этого вопроса. Продолжительность решения будет предметом дискуссий между двумя правительствами о причинах задержания наших местных сотрудников и приверженности правительства Турции защите наших объектов и нашего персонала на территории Турции», - сказал дипломат, попытавшись, видимо, сгладить ситуацию.

А тем временем, Госдепартамент обвинил турецкие власти в том, что они проигнорировали требования международного права, задержав сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза. Топузу инкриминируют не больше – не меньше шпионаж, нарушение конституционного порядка, а также попытку государственного переворота. Американского дипломата подозревают также в связях с движением Гюлена. В частности предполагается, что Топуз входил в контакт с беглым турецким прокурором Зекерией Озом, которого обвиняют в попытке госпереворота. По данным американской прессы, ордер выдан на еще одного сотрудника генконсульства США.

Турецкий политолог Хакан Аксай из университета Кадир Хас считает, что у Эрдогана действительно есть аргументы, чтобы предъявить претензии США в непоследовательной политике.

«Снабжая оружием курдские формирования в Сирии, которые имеют связи с Курдской рабочей партией (ПКК), власти Соединенных Штатов фактически поддерживают врагов Турции. Таким образом, Вашингтон опять проводит политику двойных стандартов, и, естественно, это вызывает раздражение в Анкаре», — сказал эксперт haqqin.az.

Политолог считает, что, поддерживая курдов, власти США пытаются сдерживать Турцию, которая, в свою очередь, расценивает действия США как недружественные.

«Все эти действия союзника Анкаре надоели, и ее терпение лопнуло», - уверен Аксай.

Руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философских наук Эльхан Алескеров согласен с тем, что у Анкары накопилось много вопросов к США, потому что за последние годы Вашингтон только и делал, что старался ослабить своего главного союзника в регионе.

Вместе с тем в беседе с haqqin.az Э.Алескеров выразил мнение, что этот скандал между двумя государствами не приведет к полному разрыву отношений.

«США и Турция - давнишние союзники по НАТО, и я думаю, что они найдут общий язык», - подчеркнул он.

Рассуждая о том, как, учитывая союзнические отношения между Баку и Анкарой, скажется обострение американо-турецких отношений на взаимосвязях Азербайджана и США, политолог отметил, что все происходящие в регионе, несомненно, прямо или косвенно затрагивает интересы Азербайджана, однако Баку на протяжении многих лет проводит самостоятельную и сбалансированную политику, поэтому не будет вмешиваться в отношения Анкары и Вашингтона, поддерживая при этом стратегические отношения с обеими странами.