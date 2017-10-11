В России хотят ограничить покупку криптовалют

Минфин поддерживает инициативу о введении ограничений на предельную сумму покупок криптовалюты, которая, однако, пока не определена, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Есть идея ограничить сумму покупки криптовалюты. Концептуально это было поддержано, и мы над этим работаем, но пока не слишком тщательно", — сказал Моисеев, уточнив, что ведомство по-прежнему полагает, что к покупке криптовалюты необходимо допускать только квалифицированных инвесторов.

Предельную сумму покупки замминистра также не уточнил, однако указал, что она будет примерно соответствовать той, что имеет место в принятой международной практике.