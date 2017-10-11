Визит Эрдогана вызвал переполох в Сербии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках официального визита в Сербию выступил с речью в городе Нови-Пазар на юго западе страны, сообщает Анадолу.

Со всех уголков Сербии в Нови-Пазар, который глава турецкого государства по прошествии семи лет посетил вновь, прибыли тысячи граждан.

В городе, где компактно проживают боснийцы, царила атмосфера праздника. На зданиях были вывешены флаги Турции и плакаты с надписями «Турция» и «Добро пожаловать в Нови-Пазар!».

Чтобы увидеть президента Турции, люди забирались на крыши высотных зданий, стояли у окон своих квартир.

Столпотворение наблюдалось и у трибуны, установленной на городской площади перед зданием муниципалитета.

Люди стекались сюда с флагами Турции и Сербии, чтобы услышать речь президента Эрдогана.

Накануне визита сюда турецкого лидера в городе были усилены меры безопасности, многие улицы были перекрыты.