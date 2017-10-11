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Дело Зии Мамедова развалилось в Швеции оправдание министра

Автор: Мурад Самедов, отдел информации 

Шведская прокуратура не смогла доказать вину сотрудника Bombardier Евгения Павлова о даче взяток азербайджанским чиновникам. Дело об одном из крупнейших случаев коррупции в Швеции развалилось.

Суд над Павловым начался в Стокгольме 29 августа. Прокуратура Швеции предъявила ему обвинения в участии в подкупе чиновника в Азербайджане с целью добиться для компании контракта на $340 млн. Шведские следователи сообщили, что получили доказательства в виде электронных писем компании в результате обыска в офисе Bombardier в Швеции в октябре 2016 года.

В 2013 году консорциум во главе с Bombardier выиграл в Азербайджане тендер на поставку сигнального оборудования для участка железной дороги, соединяющего Баку с линией азербайджано-грузинской границы, несмотря на то, что конкуренты предложили Азербайджану оборудование за гораздо меньшую цену.

экс-министр транспорта Зия Мамедов

Когда подписывался контракт, министром транспорта Азербайджана был Зия Мамедов, а пост главы «Азербайджанских железных дорог» занимал Ариф Аскеров. Позже некоторые СМИ склоняли в связи с этим коррупционным скандалом имя Зии Мамедова.

«Невозможно доказать, что сотрудник Bombardier Transportation Sweden AB Евгений Павлов пообещал или предложил несправедливое преимущество, что является предпосылкой существования взятки», -говорится в заявлении Стокгольмского окружного суда.

По словам адвоката Павлова Кристины Бергнер, она пока еще не смогла поговорить со свои м подзащитным, но приговор суда следует лишь приветствовать.

«Суд сказал, что прокуроры не смогли доказать вину. Судьи посчитали, что он не мог влиять на железнодорожное управление в вопросах закупки оборудования», - сказала Бергман агентству «Ассошиэйтед Пресс».

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