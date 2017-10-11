У берегов Ливии обстреляли крымский танкер

У побережья Ливии катер местной береговой охраны обстрелял нефтяной танкер Goeast, ходивший под флагом Коморских Островов, однако реально принадлежащий зарегистрированной в Керчи компании "Ювас-Транс". Об этом сообщает сайт Oriental Express со ссылкой на агентство "Аль-Хайят".

Вследствие полученных повреждений танкер перевернулся и затонул, а перевозившееся на нем топливо вылилось в море. О судьбе экипажа судна пока ничего неизвестно.

Поводом к обстрелу танкера стала информация о том, что будто бы на нем контрабандно перевозится 9 000 т дизельного топлива.

Сообщается, что сторожевики предпринимали попытки связаться с экипажем танкера, однако, не получив ответа, решились на открытие огня.