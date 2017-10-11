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Bloomberg: Путин ищет замену Медведеву

 

После победы на президентских выборах 2018 года Владимир Путин (кстати, об участии действующего главы государства в предстоящих выборах пока не объявлено) должен будет распустить правительство и предложить парламенту нового кандидата на пост премьер-министра. Сделанный президентом выбор и укажет, кого он прочит в будущие свои преемники, передает РБК со ссылкой на статью Bloomberg.

По данным источников агентства в окружении Путина, приближение выборов спровоцировало оживление лоббистов, выступающих за замену нынешнего главы правительства Дмитрия Медведева более сильным управленцем, который сможет «вдохнуть новую жизнь в захлебывающуюся экономику страны».

Возможными кандидатами на пост премьер-министра источники называют председателя Банка России Эльвиру Набиуллину, мэра Москвы Сергея Собянина и главу минпромторга Дениса Мантурова. По данным Bloomberg, видные представители бизнеса и их союзники в российских правящих кругах уже начали обсуждать возможных претендентов на пост президента с прицелом на выборы 2024 года.

Положение осложняется тем, что сам Путин о своем выборе пока не сообщил. На протяжении 17 лет он, как отмечает Bloomberg, сталкивал разные группы во власти, в том числе силовиков, выступающих за так называемый экономический национализм, и сторонников смягчения государственного контроля, вроде Медведева и его союзника — бывшего главу минэкономразвития Алексея Улюкаева.

В статье Bloomberg отмечается, что силовики в настоящее время находятся в более выигрышном положении. Однако сейчас все ждут, чем закончится суд над Улюкаевым, поскольку вердикт в отношении этого человека  косвенно  укажет направление намерений президента страны.

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