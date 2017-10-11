Одной их самых уязвимых категорий населения в Азербайджане по-прежнему остаются воспитанники детских домов. И это несмотря на то, что государство предприняло ряд мер по обеспечению достигших совершеннолетия воспитанников детских домов жильем и работой.

Согласно статье 33 закона Азербайджанской Республики «О правах ребенка» выпускники детдомов и интернатов «имеют право пользоваться гарантиями в объеме, определенном законодательством Азербайджанской Республики». А Государственная программа реализации стратегии занятости на 2011-2015 годы обязала министерства труда и социальной защиты населения, образования, молодежи и спорта разработать план получения профессии и трудоустройства подростков, лишенных родительской опеки.

В рамках реализуемых в стране социальных реформ и проектов в области обеспечения жильем представителей различных социальных групп в селе Мазасыр Абшеронского района в последние годы завершено строительство двух высоток, где жильем обеспечены более 200 выпускников детдомов. Там же заложен и третий дом для лишенных родительской опеки молодых людей.

Вместе с тем, по информации главы департамента информации и аналитических исследований Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюна Сафарова, в Азербайджане в 8 детских домов и нескольких интернатах постоянно проживают чуть более трех тысяч детей. И ежегодно покидают свое временное пристанище до 300 юношей и девушек. То есть два дома для молодых людей этой категории – это капля в море.

А ведь всем им надо еще предоставить работу! Как сообщил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов, в Масазыре в непосредственной близости от новостроек открыты две мастерские, где трудоустроены почти 30 человек.

Но это даже не капля – это след от капли на стекле. А где будут жить остальные как минимум 200 отправляемых в большую жизнь воспитанников детдомов и других специальных детских учреждений?

Между тем пока речь шла только о государственных детдомах, а ведь есть еще и частные, на выпускников которых госпрограммы почему-то не распространяются и госстатистика их тоже не учитывает. Как быть этой, по примерным подсчетам, еще сотне молодых людей, по достижении совершеннолетия ежегодно оказывающихся на улице?

Как сообщила haqqin.az председатель благотворительной организации - приюта «Умид ери» Нигяр Мансимова, у них каждый год выпускается всего 15 человек.

«Но ведь и им нужно где-то жить и работать, а трудоустраивают и дают квартиры только выпускникам государственных детских домов. И куда им деваться? На улицу, пополнять ряды бомжей и воришек?», - возмущается Н.Мансимова.

Вопросов о судьбе выпускников детских спецучреждений в целом предостаточно, однако сотрудник Государственной службы занятости Минтруда и социальной защиты населения по имени Али (назвать фамилию от отказался) заявил нашему журналисту, что их специалисты отвечают только на запросы, которые направляет им отдел по связям с общественностью родного министерства.

То, что строительство даже нескольких домов и двух мастерских не решат проблемы жилья и трудоустройства выпускников детских домов, не сомневается и глава Лиги защиты прав детей Юсиф Бекиров.

«Выходом из создавшегося положения может стать только новая государственная программа, охватывающая выпускников всех детских домов», - считает Ю.Бекиров.