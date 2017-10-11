Казахстан стягивает войска к границе с Киргизией

В казахстанском селе Кордай, расположенном на границе с Киргизией, выставлены блокпосты с вооруженными военнослужащими, сообщает радио «Азаттык» со ссылкой на местных жителей.

Военные прибыли в Кордай 10 октября и расположились невдалеке от въезда в приграничный населенный пункт и на выезде из него.

Ранее, в среду, стало известно, что на контрольно-пропускном пункте «Кордай» за последние сутки образовались многокилометровые очереди желающих пересечь границу со стороны Кыргызстана. Аналогичные сообщения поступали и с КПП «Чон-Капка», «Ак-Жол» и «Ак-Тилек». Причиной ситуации названо решение Комитета национальной безопасности Казахстана перевести пограничные войска на усиленный режим несения службы в связи с предстоящими в выходные президентскими выборами в соседней республике.

В официальном сообщении комитета говорится, в частности, что целью введения названной меры является «пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства». При этом никаких ограничений по пересечению границы, как утверждают в Астане, КНБ не вводил.

Одновременно с этим пользователи соцсетей стали публиковать информацию о «скоплениях» казахстанской военной техники на границе с Киргизией. В связи со сложившейся обстановкой глава кыргызского правительства Сапар Исаков поручил обеспечить находящихся на КПП граждан страны палатками, горячим питанием и медицинским обслуживанием.

Напомним, в последние дни наблюдается напряженность в отношениях двух соседних государств Центральной Азии. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обвинил руководство Казахстана во вмешательстве во внутренние дела своей страны накануне президентских выборов. В свою очередь МИД Казахстана выступил с ответным жестким заявлением. Напряженность продолжается. Читайте в ближайшие часы комментарий автора нашего сайта о развитии событий в этом регионе.