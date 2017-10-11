Уже несколько дней у основного оператора сотовой связи в стране - Azercell наблюдаются бесконечные сбои в работе. Клиенты компании часами не могут дозвониться по нужному номеру, так же как и ответить на адресованные им звонки.
На соответствующий запрос haqqin.az в пресс-службе Azercell объяснили, что проблемы с голосовой связью вызваны техническими неполадками.
«Наши сотрудники делают все возможное, чтобы устранить проблемы. Пока же мы рекомендуем пользователям услуги 3G временно перейти на 2G», - рекомендовали в компании, заверив, что к началу сегодняшнего (11 октября) вечера связь будет полностью восстановлена.
Однако эксперт в сфере телекоммуникаций Осман Гюндуз утверждает, что сбои в работе этой компании носят уже не эпизодический, а систематический характер.
«Недавно по всей стране у клиентов Azercell пропал интернет, теперь вот проблемы с голосовой связью», - отметил Гюндуз.
Ситуацию с предоставляемой Azercell услугой интернета эксперт вообще считает "позорной".
«Максимум, на что способен этот оператор мобильной связи, это приобрести у национального телекоммуникационного оператора Delta telecom LTD 10 Мбит/с интернет-трафика, тогда как, имея миллионы абонентов, он просто обязан предоставить 50-100 Мбит/с. Во всем мире аналогичные операторы предоставляют в 10 раз больше трафика. По современным стандартам, у абонентов Azercell практически нет интернета. Вывод может быть один: или это предел технических возможностей Azercell, или в компании просто не желают вкладывать средства в интернет», - убежден эксперт.
Вместе с тем Гюндуз считает, что не лучшем образом обстоят дела с мобильной связью и в целом в Азербайджане. По условиям предоставления лицензии мобильные операторы должны обеспечивать качественную связь по всей стране, что отнюдь не соблюдается, полагает он.
Осман Гюндюз
«Сотовая связь между населенными пунктами постоянно прерывается. Между тем Министерство транспорта, связи и высоких технологий должно осуществлять мониторинг стабильной и качественной мобильной связи, и хотелось бы поинтересоваться, когда в последний раз проверялась мобильная связь, скажем, в направлении железных дорог, автомобильных трасс, в различных регионах или хотя бы в районах Баку? Скорее всего, у Azercell проблемы с инвестициями. Сфера телекоммуникаций требует постоянной модернизации. Если у оператора сложности с финансовыми вложениями, вследствие чего он не может расширить технические возможности, то Минсвязи нужно выпустить на рынок нового мобильного оператора. Исследования степени реализации целей и задач, обозначенных в дорожной карте стратегического развития страны, самым слабым звеном экономики была и остается сфера телекоммуникаций. Так что всякого рода перебои и помехи в работе мобильной связи и интернета закономерны», - резюмировал эксперт.