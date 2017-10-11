Уже несколько дней у основного оператора сотовой связи в стране - Azercell наблюдаются бесконечные сбои в работе. Клиенты компании часами не могут дозвониться по нужному номеру, так же как и ответить на адресованные им звонки.

На соответствующий запрос haqqin.az в пресс-службе Azercell объяснили, что проблемы с голосовой связью вызваны техническими неполадками.

«Наши сотрудники делают все возможное, чтобы устранить проблемы. Пока же мы рекомендуем пользователям услуги 3G временно перейти на 2G», - рекомендовали в компании, заверив, что к началу сегодняшнего (11 октября) вечера связь будет полностью восстановлена.

Однако эксперт в сфере телекоммуникаций Осман Гюндуз утверждает, что сбои в работе этой компании носят уже не эпизодический, а систематический характер.

«Недавно по всей стране у клиентов Azercell пропал интернет, теперь вот проблемы с голосовой связью», - отметил Гюндуз.

Ситуацию с предоставляемой Azercell услугой интернета эксперт вообще считает "позорной".

«Максимум, на что способен этот оператор мобильной связи, это приобрести у национального телекоммуникационного оператора Delta telecom LTD 10 Мбит/с интернет-трафика, тогда как, имея миллионы абонентов, он просто обязан предоставить 50-100 Мбит/с. Во всем мире аналогичные операторы предоставляют в 10 раз больше трафика. По современным стандартам, у абонентов Azercell практически нет интернета. Вывод может быть один: или это предел технических возможностей Azercell, или в компании просто не желают вкладывать средства в интернет», - убежден эксперт.

Вместе с тем Гюндуз считает, что не лучшем образом обстоят дела с мобильной связью и в целом в Азербайджане. По условиям предоставления лицензии мобильные операторы должны обеспечивать качественную связь по всей стране, что отнюдь не соблюдается, полагает он.

«Сотовая связь между населенными пунктами постоянно прерывается. Между тем Министерство транспорта, связи и высоких технологий должно осуществлять мониторинг стабильной и качественной мобильной связи, и хотелось бы поинтересоваться, когда в последний раз проверялась мобильная связь, скажем, в направлении железных дорог, автомобильных трасс, в различных регионах или хотя бы в районах Баку? Скорее всего, у Azercell проблемы с инвестициями. Сфера телекоммуникаций требует постоянной модернизации. Если у оператора сложности с финансовыми вложениями, вследствие чего он не может расширить технические возможности, то Минсвязи нужно выпустить на рынок нового мобильного оператора. Исследования степени реализации целей и задач, обозначенных в дорожной карте стратегического развития страны, самым слабым звеном экономики была и остается сфера телекоммуникаций. Так что всякого рода перебои и помехи в работе мобильной связи и интернета закономерны», - резюмировал эксперт.