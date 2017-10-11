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Три взрыва в Дамаске

 

Три взрыва прогремели в среду в столице Сирии. Как сообщило агентство SANA, в результате нападений погибли два человека, еще несколько получили ранения.

По данным агентства, террорист-смертник привел в действие закрепленное на теле взрывное устройство у входа на вещевой рынок Эль-Бала в районе улицы Халед бен Эль-Валид. Также в этом квартале Дамаска два экстремиста совершили вылазку у отделения полиции.

Ранее сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших.

По данным СМИ, ответственность за нападения взяли на себя боевики террористической группировки "Исламское государство".

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