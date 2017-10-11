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Американец торговал должностями российских чиновников

 

Гражданин США, а также трое россиян предстанут перед судом по обвинению в попытке продать пост чиновника за семь миллионов долларов, сообщается на сайте Генпрокуратуры России, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что американец Джордж Хагер с соучастниками выдавали себя за крупных чиновников и пытались за семь миллионов долларов организовать назначение на высокие должности в Росрыболовстве.

"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих граждан РФ и гражданина США. Следственными органами они обвиняются в совершении преступления… "покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере"… Дело направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемые вместе с сообщником, дело которого выделено в отдельное производство, узнали о желании москвича занять руководящую должность в одном из федеральных агентств. Соучастники разработали план и распределили между собой роли. Обвиняемые убеждали мужчину, что смогут добиться его назначения на руководящую должность, а свои услуги они оценили в семь миллионов долларов.

В период с апреля по май 2016 года они получили часть требуемой суммы в размере 300 тысяч долларов, пообещав ему назначение на должность замруководителя вновь создаваемого подразделения организации в Дальневосточном федеральном округе.

Отмечается, что злоумышленникам не удалось довести свой умысел до конца и распорядиться полученными деньгами, поскольку 24 мая 2016 года один из них был задержан в столичном кафе. В дальнейшем были задержаны и остальные сообщники.

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