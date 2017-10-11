Курды обвинили Багдад в подготовке к войне

Правительство курдской автономии обвинило Багдад в подготовке крупной военной операции по восстановлению контроля над провинцией Киркук, передает РИА Новости.

"Мы получаем опасные сообщения о том, что иракские войска, включающие в себя шиитское ополчение Ирака "Аль-Хашд аш-Шааби", и федеральная полиция готовятся к большой атаке на юго-западе от Киркука и к северу от Мосула на Курдистан", — говорится в Twitter совета безопасности правительства Иракского Курдистана.

Провинция Киркук официально не входит в Иракский Курдистан, но фактически частично контролируется курдской пешмерга. Накануне референдума о независимости курды усилили концентрацию своего ополчения в Киркуке. В свою очередь, Багдад заявил об увольнении губернатора Киркука и принял решение о введении войск в провинцию.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.