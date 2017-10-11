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Bakcell – лучший мобильный оператор Азербайджана фото

 

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell - продолжает демонстрировать лучшие показатели производительности сети. Так, компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала компанию Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. Методика тестирования P3 Communications основана на измерении качества клиентского опыта в использовании широкого спектра услуг, предоставляемых оператором.

Тестирование мобильной сети, охватывающее услуги голосовой связи и передачи данных, было проведено в августе 2017 года по всей территории страны, включая города, населенные пункты и основные автомобильные магистрали. 55 % тестирования (полностью состоящего из передвижного измерения показателей сети) было проведено в таких городах, как Баку, Гянджа, Шеки, Ширван, Губа, Мингячевир, Сумгаит и др., в то время как остальная часть тестов была проведена в городах меньшего масштаба, таких как Хырдалан, Габала, Хачмаз, Лянкаран и др., а также на дорогах между этими городами и населенными пунктами.

Согласно результатам тестирования, компания Bakcell получила самые высокие оценки в Азербайджане по общей производительности сети и была названа «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) сетью мобильного интернета в г.Баку и других крупных городах страны.

«Мы очень рады тому, что международный лидер в сфере мобильного бенчмаркинга назвал сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test). Наша компания продолжает вкладывать инвестиции в свою сеть, стремясь предоставить клиентам самый лучший клиентский опыт использования мобильных услуг.  Наши сети 3G и 4G были улучшены и расширены в регионах страны. Кроме этого, мы постоянно внедряем новые технологии с целью улучшить и без того высокое качество нашей сети, что в свою очередь обеспечивает видимое превосходство мобильной сети Bakcell. Уже второй год подряд международные компании, оказывающие комплексные услуги по независимому тестированию сетей, признают сеть компании Bakcell лучшей в стране. Я уверен, что мы продолжим успешно работать в этом направлении и в последующие годы, предлагая абонентам Bakcell самый лучший опыт использования мобильных услуг», заявил главный исполнительный директор компании Bakcell г-н Николаи Беккерс.

Благодаря более чем 6500 базовым станциям, сеть компании Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

 

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