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Известная грузинская актриса найдена мертвой

 

Известная советская и грузинская актриса Лика Кавжарадзе найдена мертвой в своей квартире в Тбилиси, сообщают в среду грузинские СМИ. Причины смерти 58-летней актрисы пока официально не называются.

В МВД Грузии заявили журналистам, что начато расследование. О деталях ведомство не сообщает.

Между тем, по сообщению Первого канала Грузии, который ссылается на близких актрисы, Кавжарадзе, предположительно, скончалась в результате сердечного приступа.

Кавжарадзе снялась в десятках картин. Известность ей принесла роль Мариты в фильме Тенгиза Абуладзе "Древо желания". В музыкальной комедии режиссера Евгения Гинзбурга "Веселая хроника опасного путешествия" (1986 год) о путешествиях аргонавтов Л.Кавжарадзе исполнила роль Медеи.

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