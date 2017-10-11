Во время обеда с Папой Римским сбежали двое заключенных

В Болонье во время благотворительного обеда, приуроченного к визиту папы Римского, сбежали двое заключенных, сообщает Il Resto del Carlino.

По данным издания, на торжество были приглашены несколько тысяч человек, в том числе бездомные и заключенные из местных тюрем. Отмечается, что одно из исправительных учреждений после обеда обнаружило пропажу двух заключенных.

Сбежавшие — выходцы из Неаполя, которых руководство тюрьмы охарактеризовало как опасных рецедивистов.

Их личности, а также преступления, за которые они были осуждены, не сообщаются.