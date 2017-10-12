Подписаться на уведомления
 

США сорвали флаги с закрытого консульства России

 

Представители США сорвали флаги с закрытых консульских объектов России в Сан-Франциско, на что российские дипломаты заявили протест, говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне, передает РИА Новости.

"Американской стороне направлен решительный протест в связи с тем, что с объектов нашей дипломатической недвижимости в Сан-Франциско, находящихся под контролем властей США, сорваны российские флаги. Рассматриваем это как крайне недружественный шаг. Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь", — говорится в заявлении посольства.

В начале сентября этого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.

573 просмотров


Старости
Провокация против Азербайджана в Брюсселе
Провокация против Азербайджана в Брюсселе 23 октября
Наша погода
Сегодня 19° / 13°
13 Окт 19° / 12°
14 Окт 20° / 13°
15 Окт 19° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   2.0087 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN

Новостная лента

Бена Аффлека обвинили в домогательствах
Видео из кабины "Боинга" отбило у пользователей желание летать видео
В Австрии обезвредили банду грузинских воров
Северная Корея пообещала США «огненный град»
Испания осознала: независимой Каталонии не быть! наш комментарий
Испанский премьер дал Каталонии время подумать
Нельзя в СНГ разговаривать с президентом, как с младшим братом комментарий по горячим следам
Азербайджан осудили в полупустом зале Европы фото
У нас проблемы с телефоном и интернетом. Случайно или нет? информационная безопасность
США сорвали флаги с закрытого консульства России
Нефть продолжает дорожать обновлено
Во время обеда с Папой Римским сбежали двое заключенных
Нового главу ЮНЕСКО все еще не избрали
Известная грузинская актриса найдена мертвой
Bakcell – лучший мобильный оператор Азербайджана фото
Курды обвинили Багдад в подготовке к войне
Глобальный сбой в работе Facebook
Ильхам Алиев завершил визит в Россию
Тиллерсон позвонил Чавушоглу
Американец торговал должностями российских чиновников
Ильхам Алиев поздравил короля Испании
Громкое заявление властей Азербайджана о пересмотре отношений с Советом Европы
Три взрыва в Дамаске
Закир Гасанов отправился в Таджикистан
Премьер Испании: «Референдум в Каталонии провалился»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться