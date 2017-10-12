Бюрократическая европейская машина неповоротлива. Корреспонденты haqqin.az бывали в Брюсселе - городе, который называют европейской столицей. Бывали и в зданиях Еврокомиссии, участвовали во встречах в Совете Европейского Союза (не путать с Советом Европы). Застревали там в лифтах (представьте, и такое было).

Страсбург, конечно же, – это не Брюссель, но тоже своего рода столица Европы. Именно там проходят заседания Парламентской Ассамблеи Совета Европы. И чем больше таких заседаний, тем больше вопросов.

11 октября на заседании ПАСЕ были приняты две резолюции, носящие откровенно антиазербайджанский характер, о чем haqqin.az уже информировал. Что интересно (и это видно по представленной фотографии, распространенной в соцсетях собкором АПА Фуадом Гулубейли), решение принималось при полупустых трибунах. Такова она - демократия, по мнению, евробюрократов?

Фуад Гулубейли метко подметил: "В кафе было больше евроделегатов, чем в зале заседания".

Так стоит ли удивляться тому, что помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, комментируя принятые на осенней сессии ПАСЕ доклады по Азербайджану, заявил о пересмотре отношений с Советом Европы. «Принятие предвзятых документов, основанных на субъективных соображениях, и увеличение попыток давления вынуждает Азербайджан вновь пересмотреть отношения с Советом Европы» (цитата по АзерТАдж).

В Европе непрерывно увеличивается количество евробюрократов. И если возвратиться к Брюсселю, то имеющихся офисов и бюро уже несколько лет назад там не хватало. А вот чего хватало, так это надписей на тротуарах, самые приличные из которых звучали так: «Долой новых соседей!» При этом надпись сопровождалась характерным рисунком – кулак с вытянутым вверх пальцем.

Огромный бюджет европейского механизма увеличивается из года в год еще и из-за переводчиков. Вступила, к примеру, Эстония в Евросоюз, значит, депутаты от этой страны имеют полное право говорить на своем родном языке. Найти переводчика с эстонского на английский язык или на французский несложно. Но ведь в парламенте еще и депутаты, например, из Португалии. И как найти португальско-эстонского переводчика?

Может, стоит облегчить жизнь евробюрократам? Вот и не придется им искать переводчиков с азербайджанского языка.