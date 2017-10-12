Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отменил свой рабочий визит в Сочи, на встречу глав государств-членов СНГ, запланированный на 10–11 октября. Официальная причина – необходимость его присутствия в стране для того, чтобы «лично контролировать порядок и безопасность» накануне предстоящих 15 октября выборов.

Впрочем, не менее важной причиной отказа Атамбаева от посещения Сочи наблюдатели считают его нежелание встречаться там со своим казахским коллегой – Нурсултаном Назарбаевым. Что на фоне возникшего между Бишкеком и Астаной конфликта - а также после тех «любезностей» и обвинений, которыми в ходе него обменялись стороны - выглядит вполне объяснимым.

Внешняя, лежащая на поверхности причина конфликта – радушный прием президентом Назарбаевым кандидата от оппозиции Омурбека Бабанова, что было расценено Атамбаевым как прямое вмешательство Астаны в предстоящие 15 октября выборы нового президента Киргизии, стремление Акорды навязать своему ближайшему соседу руководителя страны, лояльного Казахстану.

Результатом чего стало беспрецедентно жесткое заявление Алмазбека Шаршеновича. Весь мир засмотрелся этой эпической картиной.

Официальная Астана, разумеется, назвала эскапады Атамбаева «безответственными, провокационными по своей сути и ложными», что, разумеется, только накалило обстановку.

А 30 сентября сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержали депутата парламента от фракции «Кыргызстан» Канатбека Исаева, работавшего в избирательном штабе Бабанова, предъявив ему обвинение по статьям «Приготовление к преступлению», «Массовые беспорядки» и «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти». Разумеется, оппозиция тут же обвинила Атамбаева и ГКНБ в «масштабной провокации». Но если местные чекисты и сгустили краски, то совсем немного.

Демократия в Киргизии – это танец на тонком канате между клептократией, охлократией и прочими привычными для постсоветской Центральной Азии явлениями, вроде борьбы кланов за власть и финансовые потоки. Ну а уж президентские выборы - вообще клубок интриг, в котором все участники себя ни в чем не ограничивают. От «черного пиара» и беззастенчивого использования административного ресурса до использования в качестве «агитаторов» организованных преступных группировок и религиозных обществ. И намерения «поправить» итоги выборов насильственным путем для Киргизии ни разу не экзотика и не конспирология, а будни политической борьбы, тем более, если есть достаточное финансирование извне.

Сделанное Атамбаевым заявление, как и последующие его высказывания, для президента страны, возможно, излишне эмоционально, но для «хромой утки» - вполне допустимо, а уж для политика, выводящего на выборы одного из кандидатов, Асылбека Жээнбекова, в качестве своего преемника – так и вполне логично.

Но суть даже не в этом. Конфликт между Астаной и Бишкеком был, прямо скажем, запрограммирован, и удивляться нужно не тому, что он начался, а тому, что он начался только сейчас. Казахстан, давайте уж говорить прямо, и традиционно пытается доминировать в экономической сфере Киргизии, и относится к Бишкеку, причем еще с советских времен, как к младшему и достаточно непутевому родственнику. Которого приходится не только материально – после вступления страны в ЕАЭС Казахстан выделил на развитие ее экономики $100 миллионов - поддерживать, но и «учить жизни». Попутно отстаивая и свои бизнес-интересы, поскольку казахстанское бизнес-сообщество не только рассматривает Киргизию как рынок сбыта, но и реализует там целый ряд экономических проектов, связанных с пищевой промышленностью, с банковской сферой и так далее.

Бишкек подобное отношение не просто задевает – унижает. А потому уже в ходе разразившегося «обмена любезностями» с Астаной Атамбаев сделал очень сильный ход – посетил Узбекистан - государство, традиционно оспаривающее лидерство Казахстана в регионе. Где вместе с Мирзиеевым сумел добиться прорыва в решении весьма непростых проблем.

Так, в ходе визита были урегулированы пограничные вопросы о демаркации и делимитации спорных участков границы, подписаны соглашения об участии Узбекистана в строительстве ГЭС в Киргизии, о полном контроле над Ортотокойским водохранилищем (находится на территории Киргизии, арендуется Узбекистаном, охраняется узбекскими военными), об участии в китайском проекте строительства железнодорожного Шелкового пути из Китая через Киргизию в Узбекистан и далее до Ирана, а также ряд других документов о сотрудничестве в сфере безопасности, военном сотрудничестве, о сотрудничестве в сфере туризма и других.

По сути, Атамбаев открыто дал понять Астане, что на ней свет клином не сошелся, и что у Бишкека теперь есть поддержка и от России, и от Китая, и от Узбекистана. Соответственно, казахским элитам нужно умерить свои амбиции, в Бишкек теперь и «сами с усами». Ну а в качестве приятного бонуса для своего преемника, Атамбаев, судя по всему, обеспечил Жэнэбекову голоса живущих на юге Киргизии узбеков, составляющих, кстати, чуть ли не пятую часть населения страны.

Конечно, постепенно нынешний конфликт между Астаной и Бишкеком сойдет на нет. У двух государств достаточно много связей, которые в один момент разорвать попросту невозможно. Но ссора между Алмазбеком Шаршеновичем и Нурсултаном Абишевичем – это еще один сигнал того, что в регионе началось перераспределение баланса сил и интересов. И во что это выльется – мы узнаем уже в самое ближайшее время.