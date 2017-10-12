Испанский премьер дал Каталонии время подумать

Премьер-министр Испании Мариано Рахой дал правительству Каталонии восемь дней, чтобы отказаться от заявки на независимость, в противном случае он приостановит автономию Каталонии и введет прямое управление со стороны Мадрида, передает Reuters.

У правительства Каталонии есть время до утра 16 октября, чтобы дать ответ. Если лидер Каталонии Карлес Пучдемон подтвердит, что он объявил независимость, ему будет предоставлено еще три дня, чтобы исправить это, до четверга, 19 октября. В противном случае будет задействована статья 155, которая позволит Рахою уволить региональное правительство.