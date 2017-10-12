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Северная Корея пообещала США «огненный град»

 

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо в интервью ТАСС заявил, что народ Северной Кореи требует «расплатиться с США огненным градом».

Он отметил, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что «обладающая неведомой, неисчерпаемой силой армия страны не оставит безнаказанной Америку».

«Пришла очередь США расплатиться, и вся наша армия, и народ настоятельно требуют, что с американцами надо свести окончательные счеты только нанесением огненного града, а не словами», — подчеркнул Ли Ён Хо.

В последние месяцы ситуация на Корейском полуострове обострилась из-за продолжающихся ракетных и ядерных испытаний в КНДР, которые вызывают резкое недовольство у администрации президента США Дональда Трампа, и стали причиной очередного ужесточения санкций со стороны Совбеза ООН.

19 сентября Трамп с трибуны Генассамблеи ООН пообещал «полностью уничтожить» Северную Корею. По словам президента, у США не будет иного выбора, если Пхеньян не образумится.

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