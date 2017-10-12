Ситуация вокруг борьбы каталонских сепаратистов за независимость, с одной стороны, зашла в глубокий тупик, с другой - каждый новый день приносит новые важные события. После объявленной в речи перед местным парламентом готовности правительства Каталонии к диалогу с Мадридом глава этого правительства взял да подписал Декларацию о независимости автономии от Испании. Этот шаг, конечно же, отрезал пути к диалогу, о котором говорил Карлес Пучдемон.

Этим странность ситуации не исчерпывается. Дело в том, что правительство Каталонии подписало Декларацию о независимости не с парламентом, как того требует логика и какие-то минимальные правовые требования, а лишь с двумя фракциями парламента, стоящими на позициях отделения. Другие фракции местного законодательного органа отказались это делать, а фракция Гражданской партии вообще объявила, что прекращает свою работу в каталонском парламенте, который не знает, что творит.

Вы думаете, это всё? Ничуть. Провозглашенная независимость была объявлена приостановленной на время того самого диалога с центральными властями Испании, о котором в своей речи заявил глава женералитета Карлес Пучдемон, подписанием непонятного документа возможность диалога убивший. Трюк сепаратистов понятен.

Они решили таким образом угодить и своим сторонникам, для которых отказ от провозглашения независимости означал бы поражение, и многочисленным европейским представителям, которые отказывались признавать односторонний выход Каталонии из состава Испании и настаивали на диалоге между Мадридом и Барселоной.

Глава испанского правительства Мариано Рахой собрал чрезвычайное заседание своего кабинета, чтобы принять решение, как быть с ребусом, заданным сепаратистами. Решение было принято простое и ультимативное. Мадрид отказался сам трактовать трюк Барселоны и призвал власти Каталонии в течение пяти дней дать ясный ответ: провозглашена независимость или нет?

Если ответ «да», тогда будет отведено еще три дня на отзыв этого решения. Если этого не произойдет, центральное правительство введет в действие статью 155 Конституции Испании, и автономное управление Каталонии будет заменено на прямое правление из центра. «Существует срочная необходимость ситуации, в которой находится Каталония, вернуть ей безопасность и спокойствие, и сделать это как можно быстрее», - заявил испанский премьер-министр.

Нужно признать - он достаточно четко придерживается единожды избранной жесткой позиции. Власти Испании обвиняют каталонских сепаратистов в том, что те пытаются антидемократическим путем навязать свое видение будущего большинству населения Каталонии. При этом Рахой говорит, что был готов обсуждать с Барселоной самые разные пути выхода из кризиса, включая коррекцию Конституции, но никаких ультимативных действий терпеть не станет.

Ситуация опять откатилась к уже существовавшему ранее противостоянию, когда ни одна из сторон не хотела идти на диалог, только теперь уже Мадрид однозначно действует с позиции силы, ощутив неуверенность позиции сепаратистов. Не станут же те силой отбивать стратегические объекты Каталонии, взятые под охрану национальной полицией и гражданской гвардией.

Кризис никуда не делся, но пошел обратный отсчет, запущенный Мадридом. Руководителям Каталонии в созданной их же усилиями ситуации не позавидуешь. Хороших ходов за «желто-красных» (национальные цвета Каталонии) не осталось.